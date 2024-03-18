Путин лидирует на выборах с 87,21% голосов после обработки 90,01%

Действующий лидер России Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,21% голосов, сообщает РИА Новости.

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Таковы результаты после обработки 90,01% избирательных протоколов.

Николай Харитонов набирает 4,28% голосов, Владислав Даванков - 3,94% голосов. У Леонида Слуцкого 3,16% голосов.

Голосование проходило 15, 16 и 17 марта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о лидерстве на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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