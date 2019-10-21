Штирлиц – наш президент

Представлениям россиян об идеальном политике из персонажей отечественного кино более всех соответствуют Штирлиц и профессор Преображенский. Такие результаты дал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Советский разведчик в нацистской Германии из фильма «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц, он же Максим Исаев, набрал 20% голосов участников опроса. Профессор Филипп Филиппович Преображенский из фильма «Собачье сердце» занял второе место с 12%. Третье место поделили персонажи фильмов «Брат» и «Тайны следствия» Данила Багров и Мария Швецова – у обоих по 11%.

Социологи повторили эксперимент двадцатилетней давности, когда два исследовательских центра – ВЦИОМ и РОМИР - проводили параллельные опросы, в рамках которых респондентам предлагалось ответить, за кого из героев экрана они бы проголосовали на президентских выборах. Списки киноперсонажей несколько разнились, как и полученные компаниями результаты. Участники опроса ВЦИОМ отдали первенство Петру Первому (19%), Глеб Жеглов и маршал Георгий Жуков поделили тогда второе место (оба по 13%), Штирлиц был третьим (10%). Версия РОМИР: Жуков (34,8%), Штирлиц (14,1%) и Жеглов (10%).

Лидерство Штирлица в нынешнем опросе объясняется в совместном аналитическом докладе ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры: в российском массовом сознании это - самый устойчивый кинообраз с позитивными политическими коннотациями. В том числе и благодаря СМИ, которые на протяжении последних двадцати лет воспроизводили связь между Штирлицем и Путиным:

«Если в 1999 году Путин выглядел предпочтительным кандидатом, поскольку был похож на Штирлица, то в 2019 образ Штирлица остается актуальным, потому, что его реализует самый популярный политик страны – Путин», - отмечают авторы доклада.

Рост популярности профессора Преображенского, прежде всего в городах-миллионниках, в исследовании объясняется «наличием значительной группы избирателей, которая недовольна положением дел в стране, но при этом адаптировалась к ситуации и не готова делать что-то большее».

В нынешнем опросе ВЦИОМ респондентов также спросили, какие именно качества они ценят у политиков. В их числе - честность, образованность, близость к народу, умение эффективно организовать работу других людей.

Будем честны, далеко не все из нынешних политиков в полной мере соответствуют приведенному портрету. А между тем, запрос на людей с таким набором качеств на политическом небосклоне настолько велик, что за киноперсонажа, наиболее соответствующего образу идеального политика, готовы по-настоящему проголосовать на выборах 76% участников опроса.

