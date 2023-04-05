Путин: к кризису на Украине привела поддержка США цветных революций
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к сегодняшнему украинскому кризису привела поддержка США цветных революций, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе выступления на церемонии приёма верительных грамот иностранных послов российский лидер указал, что имеет ввиду, в том числе, и поддержку госпереворота на Украине в 2014 году.
«Всё это дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что за последнее время отношения России и Евросоюза деградировали и противостояние с Москвой инициировал Брюссель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru