В ходе выступления на церемонии приёма верительных грамот иностранных послов российский лидер указал, что имеет ввиду, в том числе, и поддержку госпереворота на Украине в 2014 году.

«Всё это дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что за последнее время отношения России и Евросоюза деградировали и противостояние с Москвой инициировал Брюссель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

