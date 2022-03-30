Путин исключил из научной структуры при Совбезе четырех экспертов
Российский президент Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности России четырёх экспертов, следует из приказа на интернет-портале правовой информации.
Речь идет об исключении четырех известных экспертов-международников. Они вместе с европейскими и американскими коллегами подписали открытое письмо, в котором среди прочего говорилось о необходимости прекращения боевых действий на Украине.
При этом в аппарате Совбеза сообщили, что речь идет об «обновлении» этой структуры.
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