Путин и Зеленский договорились об отдельной встрече
Президенты России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся до пресс-конференции по итогам «нормандского саммита».
Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что украинская делегация предлагала изменить формат проведения встречи, в частности, провести переговоры Путина и Зеленского до начала саммита.
Отметим, что переговоры Путина, Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель проходят в эти минуты.
Перед началом саммита Владимир Путин и Владимир Зеленский каждый по отдельности встретились с Макроном и Меркель.
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