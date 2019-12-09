Путин и Зеленский договорились об отдельной встрече

Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что украинская делегация предлагала изменить формат проведения встречи, в частности, провести переговоры Путина и Зеленского до начала саммита.

Отметим, что переговоры Путина, Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель проходят в эти минуты.

Перед началом саммита Владимир Путин и Владимир Зеленский каждый по отдельности встретились с Макроном и Меркель.

