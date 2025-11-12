Путин и Токаев прибыли в Большой театр на гала-концерт

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в гала-концерте мастеров искусств Казахстана, который прошел в Большом театре в честь Дней культуры Казахстана в России.

Мероприятие стало заключительным пунктом государственного визита Токаева в Москву, проходившего 11-12 ноября. В программе концерта прозвучали и были исполнены более десяти музыкальных и хореографических номеров.