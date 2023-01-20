Путин и Токаев по телефону обсудили взаимодействие в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин: инфляция в 2023 году будет в районе 5-7%

Отмечается, что главы государств обсудили актуальные темы развития стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана.

«В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере», — указали в Кремле.

Накануне Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорКазахстанВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры