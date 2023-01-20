Путин и Токаев по телефону обсудили взаимодействие в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что главы государств обсудили актуальные темы развития стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана.
«В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере», — указали в Кремле.
Накануне Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru