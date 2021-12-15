Путин и Си Цзиньпин обсудили поставку газа по «Силе Сибири 2»

Президент России Владимир Путин во время разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин затронули тему поставок газа по «Силе Сибири 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

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Он отметил, что лидеры обсудили «Силу Сибири 2» в ходе переговоров по видеосвязи 15 декабря. «На этот счет лидеры уже разговаривали в ходе контактов по видеосвязи в текущем году», – заявил Ушаков. Помощник российского президента также подчеркнул, что Си Цзиньпин «полностью поддерживает» российское стремление организовать переговоры с Западом о гарантиях безопасности.

Путин подчеркнул, что отношения КНР и России – «настоящий образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке». Лидеры сошлись во мнении, что сотрудничество Китая и России в международных делах уравновешивает обстановку в мире.

Ранее «Газпром» заявил об увеличении поставок газа по газопроводу «Сила Сибири 2» до конца 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Си ЦзиньпинВладимир ПутинТранзит Газа
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