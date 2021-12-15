Путин и Си Цзиньпин обсудили поставку газа по «Силе Сибири 2»
Президент России Владимир Путин во время разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин затронули тему поставок газа по «Силе Сибири 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
Он отметил, что лидеры обсудили «Силу Сибири 2» в ходе переговоров по видеосвязи 15 декабря. «На этот счет лидеры уже разговаривали в ходе контактов по видеосвязи в текущем году», – заявил Ушаков. Помощник российского президента также подчеркнул, что Си Цзиньпин «полностью поддерживает» российское стремление организовать переговоры с Западом о гарантиях безопасности.
Путин подчеркнул, что отношения КНР и России – «настоящий образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке». Лидеры сошлись во мнении, что сотрудничество Китая и России в международных делах уравновешивает обстановку в мире.
Ранее «Газпром» заявил об увеличении поставок газа по газопроводу «Сила Сибири 2» до конца 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Эпидемиолог: Гражданская ответсвенность может заменить коронавирусные ограничения
- Совфед не принял поправки Госдумы к закону «Об образовании»
- В Госдуме готовят закон о санкциях за нарушение прав граждан России
- Google будет увольнять невакцинировавшихся сотрудников
- В Германии не исключили передачу осужденного за убийсвто Хангошвили в Россию
- Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
- Голикова рассказала о росте цен на автомобили для здравоохранения
- СК потребовал арестовать владельца шахты «Листвяжная»
- Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении Хахалевой
- Голикова: в паспортах регионов отразят здоровье и образ жизни населения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru