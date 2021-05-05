Путин и Рахмон обсудят конфликт Киргизии и Таджикистана
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят конфликт Бишкека и Душанбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что переговоры проведут 8 мая в Москве. «Разумеется, ситуация на границе будет затрагиваться», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости. Отмечается, что Эмомали Рахмон останется в столице и на 9 мая, чтобы посмотреть парад Победы, пишет RT.
Ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии. Перестрелка между пограничниками двух стран с использованием минометов произошла 29 апреля, сообщила «Свободная Пресса».
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