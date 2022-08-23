Путин и Рахмон обсудили по телефону предстоящий саммит ШОС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Рахмона указали, что президенты обменялись мнениями по актуальным международным проблемам и ряду вопросов регионального взаимодействия. Главы государств договорились о продолжении контактов и отметили важность наращивания многоаспектного сотрудничества сторон.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ШОСТелефонный РазговорТаджикистанВладимир Путин
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