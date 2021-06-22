Путин и президент Кубы обсудили двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе кубинской стороны.
Лидер Кубы выразил «чувства поддержки и солидарности» в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Также Бермудес отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом и подчеркнул, что Куба сохраняет память о подвиге советского народа. Президенты акцентировали недопустимость попыток переписать историю и важность отстаивания исторической правды о войне.
Также Путин и Бермудес обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Кубы, в том числе координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие стран в рамках ООН.
Кроме того, российский лидер поделился с коллегой впечатлениями о саммите РФ-США, состоявшемся 16 июня в Женеве.
Ранее во вторник Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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