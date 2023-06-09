Путин и Пашинян проведут в пятницу встречу в Сочи

Президент России и премьер-министр Армении проведут переговоры в Сочи 9 июня. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это будет отдельная рабочая встреча. Также представитель Кремля анонсировал предстоящую встречу Путина в резиденции «Бочаров ручей» с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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Кроме того, в планах президента России посещение образовательного центра поддержки одарённых детей «Сириус», где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Как ожидается, во второй половине дня Путин посетит Академию единоборств - спортивно-тренировочный центр, который был построен в «Сириусе» по его поручению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:СочиВладимир ПутинНикол Пашинян

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