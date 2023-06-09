Путин и Пашинян проведут в пятницу встречу в Сочи

Кроме того, в планах президента России посещение образовательного центра поддержки одарённых детей «Сириус», где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Как ожидается, во второй половине дня Путин посетит Академию единоборств - спортивно-тренировочный центр, который был построен в «Сириусе» по его поручению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



