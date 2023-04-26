Путин и Пашинян подтвердили важность неукоснительного соблюдения договоренностей по Карабаху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что акцент в беседе был сделан на вопрос решения практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.
«В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана», - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, российский лидер выразил солидарность с народом Армении в связи с недавней скорбной датой – Днём памяти жертв геноцида армян.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе нет альтернатив, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- На Украине петиция об однополых партнерствах набрала необходимое количество голосов
- Путин и Пашинян подтвердили важность неукоснительного соблюдения договоренностей по Карабаху
- СМИ: В Европе провалили планы по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики
- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военно-морском госпитале в Симферополе
- В военном комиссариате Петербурга прокомментировали информацию о новых повестках
- ВВС Германии заявили о сопровождении трех российских самолетов над Балтийским морем
- В Госдуме назвали фашистской угрозу Киева «уничтожить» все в Крыму
- СК: французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных
- В Евросоюзе предложили ввести безвизовый режим с Арменией
- На Украине заявили о готовности захватывать российские города для «освобождения» территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru