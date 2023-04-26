Путин и Пашинян подтвердили важность неукоснительного соблюдения договоренностей по Карабаху

В сообщении говорится, что акцент в беседе был сделан на вопрос решения практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

«В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, российский лидер выразил солидарность с народом Армении в связи с недавней скорбной датой – Днём памяти жертв геноцида армян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе нет альтернатив, сообщает RT.