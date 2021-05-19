Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в телефонной беседе обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации с помощью переговоров.

Путин подчеркнул что Россия в качестве посредника продолжит способствовать нормализации обстановки на границе Армении и Азербайджана.

Кроме того, лидеры стран договорились о продолжении двусторонних контактов.

Ранее в среду Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в том числе, ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

