Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в том числе, недавний инцидент на границе Армении и Азербайджана. Путин и Алиев акцентировали внимание на решении задач по обеспечению безопасности и стаби­льности в регионе в соответствии с трехсторонними заявлениями, подписанными главами РФ, Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года и январе нынешнего. Кроме того, лидеры выразили настрой на урегулирование в Карабахе политико-диплома­ти­чес­ким путем, отмечает РИА ФАН.

«Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы», — говорится в сообщении.

В ходе беседы Путин и Алиев также обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки, выразив заинтересованность в углублении сотрудничества двух государств на всех направлениях.

Ранее НСН писала, что ВС Азербайджана пытались скорректировать границу в Сюникской области Армении, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение военных на этой территории. Армения назвала инцидент провокацией, а в Минобороны республики отметили, что считают любое посягательство на суверенные территории страны неприемлемым, сообщает Ura.ru.

