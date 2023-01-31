Путин и Пашинян перекрытие Лачинского коридора

В ходе телефонного разговора глава армянского правительства подчеркнул «важность осуществления Россией необходимых шагов», с упоминанием деятельности российской миротворческой миссии в регионе.

Также Пашинян и Путин обсудили вопросы реализации трёхсторонних соглашений Армении, России и Азербайджана.

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, рассказали, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва озабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, пишут «Известия».