Пашинян поручил министрам начать консультации в ОДКБ по ситуации в Сюникской области

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил министрам иностранных дел и обороны, а также секретарю Совета безопасности начать консультации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в приграничной с Азербайджаном Сюникской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Накануне в Минобороны республики сообщили о попытке ВС Азербайджана провести работы «по уточнению границ» на одном из участков области. Ереван считает инцидент спланированной провокацией.

По словам Пашиняна, сложившаяся ситуация соответствует положению статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому при возникновения угрозы безопасности и суверенитету страны другие государства-участники организации должны начать совместные консультации для координации позиций и принятия мер по устранению угрозы.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:ОДКБАзербайджанАрменияНикол Пашинян
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