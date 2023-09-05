Hürriyet: Эрдоган и Путин могут вновь встретиться после ГА ООН
Новые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут пройти после участия турецкого лидера в Генассамблее ООН. Об этом пишет Hürriyet.
Издание указывает, что на переговоры сторон по зерновой сделке потребуется «еще какое-то время».
«Лидеры могут вновь встретиться после контактов Эрдогана на ГА ООН», — отмечается в материале.
Мероприятия в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи международной организации пройдут 19-26 сентября, выступление Эрдогана запланировано на 19 сентября.
Накануне Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи, напоминает телеканал «360». Главы государств рассмотрели ключевые вопросы взаимодействия Москвы и Анкары в области безопасности, политики, экономики, а также в туризме и культурно-гуманитарной сфере, отмечает «Свободная пресса».
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- Hürriyet: Эрдоган и Путин могут вновь встретиться после ГА ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru