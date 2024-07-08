Моди выразил надежду на продолжение углубленного партнерства с РФ
Индия ожидает дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства с Россией, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на своей странице в социальной сети Х.
«Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», - написал Моди на русском языке.
Индийский премьер-министр выразил уверенность, что укрепление связей между двумя государствами принесет огромную пользу народам России и Индии.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что визит Моди в Москву является крупной дипломатической победой российского президента Владимира Путина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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