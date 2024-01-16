Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили по телефону актуальные вопросы развития двусторонних отношений.
«Отмечены ... успехи в ... взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке», — отметили в Кремле.
Кроме того, Путин и Моди подтвердили готовность координировать подходы по всей повестке дня БРИКС. Индия заявила о намерении способствовать реализации целей и задач председательства России в объединении, стартовавшего 1 января.
Политики также обсудили другие международные темы, в том числе ситуацию вокруг Украины.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru