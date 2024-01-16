Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине

Лидеры двух стран обсудили по телефону актуальные вопросы развития двусторонних отношений.

«Отмечены ... успехи в ... взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке», — отметили в Кремле.

Кроме того, Путин и Моди подтвердили готовность координировать подходы по всей повестке дня БРИКС. Индия заявила о намерении способствовать реализации целей и задач председательства России в объединении, стартовавшего 1 января.

Политики также обсудили другие международные темы, в том числе ситуацию вокруг Украины.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, напоминает RT.

