Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным обеспечение динамики товарооборота и реализацию совместных проектов кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
В сообщении говорится, что особое внимание лидеры уделили эффективности использования площадки Международной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдёт в Ташкенте в конце апреля, «для продвижения практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран».
«Также был рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий», - указали в пресс-службе, добавив, что Мирзиёев и Путин С удовлетворением отметили «плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена».
Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян провёл телефонный разговор с главой кабмина России Михаилом Мишустиным, сообщает RT.
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