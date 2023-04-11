Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор

В сообщении говорится, что особое внимание лидеры уделили эффективности использования площадки Международной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдёт в Ташкенте в конце апреля, «для продвижения практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран».

«Также был рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий», - указали в пресс-службе, добавив, что Мирзиёев и Путин С удовлетворением отметили «плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена».

Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян провёл телефонный разговор с главой кабмина России Михаилом Мишустиным, сообщает RT.

