Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства и союзничества Москвы и Ташкента.
Отмечается, что особое внимание Путин и Мирзиёев акцентировали на реализации совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промпроизводства.
Также главы государств договорились и далее поддерживать регулярные личные контакты.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Путиным заявил об отсутствии прогресса в обсуждении с Москвой мира на Украине, сообщает RT.
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