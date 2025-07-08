Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Трамп заявил, что был очень разочарован разговором с Путиным

Уточняется, что лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства и союзничества Москвы и Ташкента.

Отмечается, что особое внимание Путин и Мирзиёев акцентировали на реализации совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промпроизводства.

Также главы государств договорились и далее поддерживать регулярные личные контакты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Путиным заявил об отсутствии прогресса в обсуждении с Москвой мира на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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