Independent: Россия заинтересована в Ливии с целью давления на Европу и Турцию

Участие России в качестве посредника в ливийском конфликте показывает стремление Москвы оказывать влияние на Европу и Турцию. Об этом пишет в понедельник газета Independent.

В Москве в понедельник проходят переговоры двух враждующих сторон в Ливии. При посредничестве РФ и Турции в российской столице встречаются главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.