Independent: Россия заинтересована в Ливии с целью давления на Европу и Турцию

13 января 202021:23

Участие России в качестве посредника в ливийском конфликте показывает стремление Москвы оказывать влияние на Европу и Турцию. Об этом пишет в понедельник газета Independent.

В Москве в понедельник проходят переговоры двух враждующих сторон в Ливии. При посредничестве РФ и Турции в российской столице встречаются главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.

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«Прекращение огня будет временным. Оно не предназначено для функционирования, оно предназначено для потребления. Россия не заинтересована в Ливии. Она заинтересована в использовании Ливии для давления на Европу и Турцию», - приводит издание слова Анаса эль-Гомати, основателя Института Садег, аналитического центра, ориентированного на Ливию.

Как отмечает газета, посредничество РФ в ливийском конфликте «еще один пример того, как Путин использовал рычаги дипломатии, чтобы наложить свой отпечаток на геополитику Ближнего Востока и Северной Африки».

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ФОТО: pixabay.com
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