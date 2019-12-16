Путин и Меркель обсудили по телефону встречу в Париже

В ходе разговора стороны позитивно оценили итоги встречи, во время которой были согласованы «некоторые шаги» по реализации минских соглашений.

Еще один вопрос, который затронули Путин и Меркель - обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, передает Москва 24.

Президент и канцлер обсудили дальнейшие поставки российского газа в Европу через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток-2».

