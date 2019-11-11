Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. В ходе диалога лидеры двух стран, в частности, подчеркнули важность исполнения минских договоренностей 2015 года и закрепление особого статуса Донбасса в украинском законодательстве. Также Путин и Меркель подтвердили дальнейшую работу «нормандской четверке» и планы по проведению саммита.

Также была затронута тема столкновений в Ливии. Российский президент поддержал Германию в роли посредника для разрешения конфликта в стране. Путин и Меркель также затронули тему Сирии, отметив важность решения проблемы беженцев.

