Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине

11 ноября 201920:33

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации на Украине и ряд других тем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. В ходе диалога лидеры двух стран, в частности, подчеркнули важность исполнения минских договоренностей 2015 года и закрепление особого статуса Донбасса в украинском законодательстве. Также Путин и Меркель подтвердили дальнейшую работу «нормандской четверке» и планы по проведению саммита.

Также была затронута тема столкновений в Ливии. Российский президент поддержал Германию в роли посредника для разрешения конфликта в стране. Путин и Меркель также затронули тему Сирии, отметив важность решения проблемы беженцев.

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