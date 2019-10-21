Путин и Макрон по телефону обсудили Сирию и Украину

В частности, президенты отметили важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также необходимость запуска межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Путин также отметил, что Россия выступает посредником в переговорах между конфликтующими сторонами для урегулирования ситуации в регионе.

В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин и Макрон отметили важность реализации достигнутых договоренностей, в частности, разведения сил в Донбассе и внедрение в законодательство Украины «формулы Штайнмайера». Президенты также обсудили проведение очередного саммита «нормандской четвёрки». По словам Путина, он требует тщательной подготовки.

