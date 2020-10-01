Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и протесты в Белоруссии

Отмечается, что обе стороны выразили «серьезную озабоченность» из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. Также Путин и Макрон отметили сложность решения вопроса дипломатическими методами и предложили для урегулирования ситуации взаимодействие в формате Минской группы ОБСЕ.

Стороны сошлись во мнении о необходимости заявления от государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) за незамедлительное прекращение боевых действий и возобновление переговоров Армении и Азербайджана. Ранее глава МИД Сергей Лавров также призвал страны прекратить огонь, отмечает ОТР.

В сообщении Кремля отмечается, что Путин и Макрон затронули тему протестов в Белоруссии после выборов президента. Отмечается, что Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела другого государства.

