Москва готова стать посредником в урегулировании конфликта в Карабахе

МИД Азербайджана заявил, что Москва готова выступить посредническом между Баку и Ереваном для снижения напряженности в зоне карабахского конфликта. В сообщении ведомства говорится, что Россия выразила обеспокоенность экскалацией ситуации и отметила важность немедленного и полного прекращения боевых действий на линии соприкосновения.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.