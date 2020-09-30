Москва готова стать посредником в урегулировании конфликта в Карабахе

МИД Азербайджана заявил, что Москва готова выступить посредническом между Баку и Ереваном для снижения напряженности в зоне карабахского конфликта. В сообщении ведомства говорится, что Россия выразила обеспокоенность экскалацией ситуации и отметила важность немедленного и полного прекращения боевых действий на линии соприкосновения.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала телеканалу «360» опубликованную на сайте дипведомства информацию о переброске террористов и наемников в зону нагорно-карабахского конфликта.

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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:КонфликтНагорный Карабах
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