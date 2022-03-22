Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Французский и российский президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор по ситуации на Украине, передает ТАСС.

Песков: Оккупация Украины не является целью военной операции РФ

Лидеры стран обсудили, в частности, ход российско-украинских переговоров.

Отмечается, что инициативу к разговору проявила французская сторона.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:МакронВладимир Путин
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