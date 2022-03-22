Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
22 марта 202221:59
Французский и российский президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор по ситуации на Украине, передает ТАСС.
Лидеры стран обсудили, в частности, ход российско-украинских переговоров.
Отмечается, что инициативу к разговору проявила французская сторона.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru