Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

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Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Отмечается, что инициативу к разговору проявила французская сторона.

Французский и российский президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор по ситуации на Украине, передает ТАСС.

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