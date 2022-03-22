Песков: Оккупация Украины не является целью военной операции РФ

Оккупация Украины не является целью военной операции России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, операция на территории Украине ведется согласно с заранее установленными планами и она изначально готовилась не на пару дней. Песков также утверждает, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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