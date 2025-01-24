Россия закупила рекордные 62 тысячи тонн кофе у Бразилии в 2024 году
Россия приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе в 2024 году на сумму $266,2 млн. Это в 1,6 раза больше по объему, чем в 2023 году (год назад стоимость закупленного у Бразилии составила $130,9 млн). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Бразилии.
Подобная динамика объясняется ростом мировых цен на кофе. При этом арабика выросла в цене на 69%, робуста — на 62%.
В 2024 году Россия заняла десятое место по объемам затрат на покупку бразильского кофе. Лидируют по этому показателю США ($1,9 млрд), Германия ($1,8 млрд) и Бельгия ($1,1 млрд).
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что значительный рост стоимости кофе связан с дорогим сырьем, колебанием курса валют и высокими ставками по кредитам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: В Краснодаре пилота задержали за финансирование ВСУ
- Российский инженер получил за взятку восемь лет колонии
- Юрий Семин назвал Краснодар столицей футбола в России
- СМИ: Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания
- В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года
- В Таиланде россиянина задержали по обвинению в убийстве 13-летнего сына
- СМИ: Самый большой в мире айсберг может столкнуться с частью Британии
- Рогов: ВС России полностью окружили часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
- СМИ: Аргентина планирует выйти из Парижского соглашения по климату по примеру США
- Над Ленинградской областью сбили три украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru