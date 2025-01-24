Россия закупила рекордные 62 тысячи тонн кофе у Бразилии в 2024 году

Подобная динамика объясняется ростом мировых цен на кофе. При этом арабика выросла в цене на 69%, робуста — на 62%.

В 2024 году Россия заняла десятое место по объемам затрат на покупку бразильского кофе. Лидируют по этому показателю США ($1,9 млрд), Германия ($1,8 млрд) и Бельгия ($1,1 млрд).

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что значительный рост стоимости кофе связан с дорогим сырьем, колебанием курса валют и высокими ставками по кредитам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

