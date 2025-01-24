Россия закупила рекордные 62 тысячи тонн кофе у Бразилии в 2024 году

Россия приобрела у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе в 2024 году на сумму $266,2 млн. Это в 1,6 раза больше по объему, чем в 2023 году (год назад стоимость закупленного у Бразилии составила $130,9 млн). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Бразилии.

Стоимость кофе арабика обновила рекорд на фоне нехватки предложения

Подобная динамика объясняется ростом мировых цен на кофе. При этом арабика выросла в цене на 69%, робуста — на 62%.

В 2024 году Россия заняла десятое место по объемам затрат на покупку бразильского кофе. Лидируют по этому показателю США ($1,9 млрд), Германия ($1,8 млрд) и Бельгия ($1,1 млрд).

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что значительный рост стоимости кофе связан с дорогим сырьем, колебанием курса валют и высокими ставками по кредитам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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