Путин и Лукашенко завершили переговоры в Сочи рассказом о западных наемниках

Президенты России и Белоруссии завершили переговоры в Сочи.

Путин заявил о присутствии иностранных инструкторов на поле боя

Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе украинский кризис и визит лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток.

Кроме того, Путин на встрече с белорусским коллегой заявил, что США в зоне спецоперации применяют кассетные бомбы руками украинцев.

Ранее российский лидер посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

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