Путин и Лукашенко завершили переговоры в Сочи рассказом о западных наемниках
15 сентября 202319:04
Президенты России и Белоруссии завершили переговоры в Сочи.
Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе украинский кризис и визит лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток.
Кроме того, Путин на встрече с белорусским коллегой заявил, что США в зоне спецоперации применяют кассетные бомбы руками украинцев.
Ранее российский лидер посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru