Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе украинский кризис и визит лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток.

Кроме того, Путин на встрече с белорусским коллегой заявил, что США в зоне спецоперации применяют кассетные бомбы руками украинцев.

Ранее российский лидер посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

