Путин и Лукашенко встретятся во вторник
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут рабочую встречу во вторник в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что президенты обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику. Отмечается, что эта встреча продолжит ряд саммитов между лидерами стран для обсуждения актуальных вопросов.
Путин и Лукашенко договорились о встрече во время телефонного разговора, который состоялся 1 июля. Президент Белоруссии уже вылетел в Санкт-Петербург.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru