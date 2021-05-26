Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в пятницу, 28 мая, в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это будет рабочий визит: беседа, которая продолжится за рабочим обедом. Никаких заявлений для прессы не планируется.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет оправдываться за инцидент с самолетом Ryanair

В Кремле полагают, что Лукашенко на предстоящей встрече проинформирует российского коллегу о состоянии белорусской экономики, обсудит возможную помощь.

Встреча президентов России и Белоруссии будет проходить на фоне международного скандала, возникшего после экстренной посадки в минувшее воскресенье в Минске самолета Ryanair и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир Путин
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