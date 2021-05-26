Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в пятницу, 28 мая, в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это будет рабочий визит: беседа, которая продолжится за рабочим обедом. Никаких заявлений для прессы не планируется.