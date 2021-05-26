Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет оправдываться за инцидент с самолетом Ryanair
Минску не за что оправдываться в ситуации с экстренной посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Стоять на коленях и оправдываться мы не будем – потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик", - сказал Лукашенко, которого цитирует РИА Новости.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершал полет из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в небе над Белоруссией, диспетчер сообщил пилотам о предположительном минировании самолета и рекомендовал сесть в Минске. ВВС Белоруссии якобы для сопровождения подняли в воздух истребитель МиГ-29. После приземления белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом, а также его подругу, россиянку Софью Сапегу.
Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы, хотя изначально СМИ допускали возможность применения в отношения журналиста смертной казни.
Сапегу арестовали на два месяца. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.
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