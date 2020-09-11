Союз или кредиты? Политологи рассказали, зачем Лукашенко едет в Сочи

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, подписание документов по итогам встречи не планируется.

Ранее Лукашенко отмечал, что во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хочет «расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами».

Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН назвал темы, которые, по его мнению, будут обсуждать Путин и Лукашенко.

«Будут звучать оперативные вопросы силовой помощи белорусской власти по защите суверенитета в условиях, когда Польша организует попытку государственного переворота. Есть политическое решение Владимира Путина оказать необходимую поддержку», - напомнил Марков.

Он считает, что «кардинальные решения» будут приняты по Союзному государству.