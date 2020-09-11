Союз или кредиты? Политологи рассказали, зачем Лукашенко едет в Сочи
Эксперты в эфире НСН спрогнозировали, о чем будут говорить Путин и Лукашенко 14 сентября в Сочи.
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, подписание документов по итогам встречи не планируется.
Ранее Лукашенко отмечал, что во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хочет «расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами».
Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН назвал темы, которые, по его мнению, будут обсуждать Путин и Лукашенко.
«Будут звучать оперативные вопросы силовой помощи белорусской власти по защите суверенитета в условиях, когда Польша организует попытку государственного переворота. Есть политическое решение Владимира Путина оказать необходимую поддержку», - напомнил Марков.
Он считает, что «кардинальные решения» будут приняты по Союзному государству.
«По дальнейшей интеграции. Но о них ничего заявлено не будет, чтобы не провоцировать пропольскую оппозицию на радикализацию. Эти стратегические решения будут объявлены позже. Скорее всего, в следующем году, когда окончательно затихнут все эти пропольские протесты. Думаю, речь идет о создании общей валюты, значительном укреплении наднациональных органов власти, координации внешней и внутренней политики. Возможны даже выборы в общий парламент. Но при этом пост президента Белоруссии сохранится, и сохранится отдельное гражданство, основные символы государства. Сохранится и форма организации белорусской экономики, социализм, без олигархов. Это, может быть, самое главное. Белорусская экономика не будет захвачена Россией», - подчеркнул политолог.
Член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Беспалько в эфире НСН высказал радикально другое мнение.
«Там не будет заявлено о поддержке войсками или новом этапе интеграции. Это как раз подразумевает какие-то документы, дорожные карты, договор, который должен быть подписан главами государств», - отметил он.
Эксперт указал, что будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений.
«Прежде всего, рефинансирование долга Белоруссии перед Россией. Погашение долга за уже поставленный газ, примерно 330 млн долларов. Вопросы сохранения производственных цепочек, рынков сбыта, транзита углеводородов через Белоруссию, поставок нефти на ее заводы и транзита произведенных на этих заводах нефтепродуктов через российские порты. Раз документы не будут подписываться, скорее всего, эта встреча – только начало переговорного процесса», - заключил Беспалько.
Накануне Лукашенко встретился с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. В ходе встречи Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем.
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