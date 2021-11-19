Путин и Лукашенко провели очередной телефонный разговор

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Тelegram-канал «Пул первого».

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Близкий к пресс-службе Лукашенко канал не приводит деталей беседы президентов.

Предыдущий телефонный разговор глав государств состоялся 16 ноября. Тогда Путин и Лукашенко обменялись мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии и ЕС с учетом беседы белорусского лидера с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Телефонный РазговорАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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