Путин и Лукашенко позвонили многодетной семье оленеводов на Ямал

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко позвонили многодетной семье Пяк, живущей на Ямале. Во время беседы также присутствовали российский космонавт Олег Новицкий и белорусская космонавтка Марина Василевская, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале телефонного разговора Путин поинтересовался у Енкси Пяка, слышит ли тот его, в ответ мужчина сказал, что слышит, но не понял, кто звонит.

«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля», — ответил на это Путин.

Президент РФ поздравил семью Пяк с золотой свадьбой. Также он пообещал организовать поездку внука Енкси Пяка на пуск космического корабля.

С семьей Пяк Путина познакомили в январе на Всероссийском семейном форуме «Родные-любимые».

Ранее сегодня в ходе встречи с президентом РФ лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил по случаю Дня космонавтики, что Белоруссия готова «приложиться» к созданию российской космической станции.



