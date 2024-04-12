Путин и Лукашенко позвонили многодетной семье оленеводов на Ямал
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко позвонили многодетной семье Пяк, живущей на Ямале. Во время беседы также присутствовали российский космонавт Олег Новицкий и белорусская космонавтка Марина Василевская, сообщает пресс-служба Кремля.
В начале телефонного разговора Путин поинтересовался у Енкси Пяка, слышит ли тот его, в ответ мужчина сказал, что слышит, но не понял, кто звонит.
«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля», — ответил на это Путин.
Президент РФ поздравил семью Пяк с золотой свадьбой. Также он пообещал организовать поездку внука Енкси Пяка на пуск космического корабля.
С семьей Пяк Путина познакомили в январе на Всероссийском семейном форуме «Родные-любимые».
Ранее сегодня в ходе встречи с президентом РФ лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил по случаю Дня космонавтики, что Белоруссия готова «приложиться» к созданию российской космической станции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru