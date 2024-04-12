Лукашенко: Белоруссия готова участвовать в создании космической станции РФ

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным и космонавтами он указал, что республика в целом «серьёзно работает» над совместными космическими программами с Россией.

«Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена строить космические ракеты, так как у Минска есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».