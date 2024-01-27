Собянин поздравил ветеранов ВОВ 80-летием снятия блокады Ленинграда

Сергей Собянин назвал 27 января 1944 года днем окончания одной из самых героических и трагических страниц летописи Великой Отечественной войны. Бомбежки, обстрелы, голод и холод, потери близких стали самыми тяжелыми испытаниями, которые так и не сломили блокадников, подчеркнул Собянин.

«Люди поддерживали друг друга, самоотверженно сражались и твердо верили, что враг будет отброшен от стен неприступной крепости и разгромлен. Мы гордимся подвигом ленинградцев. И свято чтим память тех, кто не дожил до освобождения города от фашистской блокады», – заявил мэр столицы.

В связи с годовщиной блокады Ленинграда В Москве организованы мемориальные мероприятия с возложением уветов и венков к могилам погибших времен Великой Отечественной войны, в Государственном музее обороны Москвы проходит выставка «Мой Ленинград», московские юнармейцы в Санкт-Петербурге будут участвовать в памятных мероприятиях.

