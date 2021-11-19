Путин и Лукашенко обсудили вопросы реализации 28 союзных программ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы реализации 28 союзных программ, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Путин и Лукашенко провели очередной телефонный разговор

В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы главы государств также обменялись мнениями в целом относительно ситуации в Белоруссии и России.

Кроме того, Лукашенко рассказал Путину об обстановке на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявил, что Россия приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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