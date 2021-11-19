Путин и Лукашенко обсудили вопросы реализации 28 союзных программ

В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы главы государств также обменялись мнениями в целом относительно ситуации в Белоруссии и России.

Кроме того, Лукашенко рассказал Путину об обстановке на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявил, что Россия приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает RT.

