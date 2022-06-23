Песков подтвердил, что Лукашенко приехал в Россию с неформальным визитом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 23 и 24 июня Владимир Путин встретится в Завидово со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

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По его словам, белорусский лидер находится с неформальным визитом в России.

«В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой - сегодня, в четверг, и в пятницу - президент Белоруссии Лукашенко», - подтвердил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПереговорыВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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