Песков подтвердил, что Лукашенко приехал в Россию с неформальным визитом

По его словам, белорусский лидер находится с неформальным визитом в России.

«В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой - сегодня, в четверг, и в пятницу - президент Белоруссии Лукашенко», - подтвердил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине, сообщает RT.