Путин и Лукашенко обсудили шаги по противодействию санкциям Запада

По ее словам, стороны согласовали шаги по взаимной поддержке, в частности по ценам на энергоносители.

Кроме того, президенты обсудили двусторонние отношения и их дальнейшее развитие в связи с сильным давлением Запада.

Беспрецедентные санкции против РФ начали вводить после начала военной операции на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».

