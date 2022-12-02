Путин и Лукашенко обсудили развитие связей в науке и образовании

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Песков: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран провели телефонный разговор.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах», — отметили в Кремле.

Главы государств условились продолжить личные контакты.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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