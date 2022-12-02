Песков: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

В пятницу о разговоре лидеров двух стран сообщило агентство БЕЛТА.

Песков подтвердил РИА Новости, что президента России и Белоруссии провели телефонный разговор. По словам представителя Кремля, беседа состоялась утром 2 декабря. Подробности переговоров не приводятся.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с Путиным «бюрократические торможения» в вопросах экономики, напоминает RT.

