Путин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию торгово-экономических проектов

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

СМИ: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лидеры двух стран сделали акцент на реализацию «конкретных взаимовыгодных проектов» в торгово-экономической сфере. Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись мнениями по темам международной повестки с учетом контактов российского президента с иностранными коллегами.

«Подтвержден настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Условлено о продолжении регулярного диалога на высшем уровне», — добавили в Кремле.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Телефонный РазговорАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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