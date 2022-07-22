Путин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию торгово-экономических проектов
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран сделали акцент на реализацию «конкретных взаимовыгодных проектов» в торгово-экономической сфере. Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись мнениями по темам международной повестки с учетом контактов российского президента с иностранными коллегами.
«Подтвержден настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Условлено о продолжении регулярного диалога на высшем уровне», — добавили в Кремле.
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