Путин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию торгово-экономических проектов

Колледжи Москвы подготовили выпускников по новым профессиям

Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах

Центр «Моя карьера» и Дептранс запускают хакатон для школьников и студентов

В столице уже почти 220 тысяч человек проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва»

В субботу в Измайловском парке москвичи смогут узнать, как эффективно учиться, работать и развиваться