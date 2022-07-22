СМИ: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

«Лукашенко и Путин сегодня утром провели телефонный разговор. Подробности скоро», — говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко анонсировал телефонный разговор с российским коллегой, напоминает RT. В интервью Agence France-Presse глава республики также сообщил, что в скором времени планируется личная встреча лидеров РФ и Белоруссии.

