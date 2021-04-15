Путин и Лукашенко обсудили Нагорный Карабах

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 15 апреля обсудили развитие российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. По чьей инициативе прошла беседа, не уточняется.

Лидеры стран заявили, что намерены укреплять межгосударственное сотрудничество. Также они затронули ряд важных вопросов двусторонней повестки дня и назначили график предстоящих встреч.

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

В связи с недавним визитом Александра Лукашенко в Азербайджан, также обсуждались вопросы об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. По информации БелТА, встреча президента Белоруссии с лидером Азербайджана была связана с развитием торгово-экономических отношений. В эфире телеканала «Беларусь 1» Лукашенко рассказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал «поднять Армению» еще до того, как Никол Пашинян занял пост премьер-министра республики.

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ФОТО: kremlin.ru
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