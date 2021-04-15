Путин и Лукашенко обсудили Нагорный Карабах

В связи с недавним визитом Александра Лукашенко в Азербайджан, также обсуждались вопросы об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. По информации БелТА, встреча президента Белоруссии с лидером Азербайджана была связана с развитием торгово-экономических отношений. В эфире телеканала «Беларусь 1» Лукашенко рассказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал «поднять Армению» еще до того, как Никол Пашинян занял пост премьер-министра республики.

