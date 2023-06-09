Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи в неформальной обстановке

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

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Отмечается, что встреча проходит в сочинской резиденции «Бочаров ручей». По данным Telegram-канала RIA Kremlinpool, лидеры общаются на веранде.

Ранее, 8 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в РФ в пятницу, 9 июня, сообщает «Радиоточка НСН».


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр Лукашенко

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