Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи в неформальной обстановке
9 июня 202314:45
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что встреча проходит в сочинской резиденции «Бочаров ручей». По данным Telegram-канала RIA Kremlinpool, лидеры общаются на веранде.
Ранее, 8 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в РФ в пятницу, 9 июня, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru