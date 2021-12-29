Путин открыл счет товарищеского хоккейного матча с Лукашенко
Президент России Владимир Путин на третьей минуте матча забил шайбу в ворота соперника во время товарищеского матча с президентом Украины Александром Лукашенко. Видео с начала игры появилось в Telegram-канале SHOT.
Белорусский лидер забил вторую шайбу. Хоккей проходит в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Санкт-Петербурге. Вместе с президентами стран на лёд вышли знаменитые хоккеисты Павел Буре, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов и другие.
На кадрах видно, как спортсмены разминаются перед матчем. Владимир Путин традиционно играет в свитере под номером 1, Александр Лукашенко выбрал номер 11.
Предыдущая игра в хоккей с участием Путина и Лукашенко прошла в феврале 2020 года.
Ранее лидеры Белоруссии и России встретились Константиновском дворце в Стрельне для обсуждения актуальных вопросов.
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