Путин открыл счет товарищеского хоккейного матча с Лукашенко

Белорусский лидер забил вторую шайбу. Хоккей проходит в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Санкт-Петербурге. Вместе с президентами стран на лёд вышли знаменитые хоккеисты Павел Буре, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов и другие.

На кадрах видно, как спортсмены разминаются перед матчем. Владимир Путин традиционно играет в свитере под номером 1, Александр Лукашенко выбрал номер 11.

Предыдущая игра в хоккей с участием Путина и Лукашенко прошла в феврале 2020 года.

Ранее лидеры Белоруссии и России встретились Константиновском дворце в Стрельне для обсуждения актуальных вопросов.

